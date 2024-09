Rivalità con De Martino? Amadeus fa chiarezza e lancia frecciatine

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 20 settembre 2024) Stefano Decontinua a ottenere ottimi risultati in termini di share con Affari Tuoi e qualcuno continua a fare paragoni con gli ascolti di un anno fa di(dimenticando che il format è tornato al successo gradualmente grazie a lui un anno fa). C’è anche chi parla die di ‘rosicamento’, maha spento questi rumor, non perdendo occasione però di togliersi qualche sassolino dalle scarpe ere delle. Insomma, nessuna, ma niente confronti ingiusti e una bacchettata a chi non l’ha ringraziato per aver consegnato a Stefano una trasmissione rispolverata e riportata al successo.trae De? I chiarimenti durante la presentazione dei palinsesti di Discovery. “Io sono felice di aver consegnato un prodotto così forte alla Rai. Non dimentichiamo che quando l’ho ripreso era stato chiuso anni prima al 16%.