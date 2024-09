Rania di Giordania la nonna più glamour del mondo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ha compiuto 54 anni poco meno di un mese fa ed è diventatail 3 agosto 2024 della sua prima nipote, Iman. Incarnazione della grazia e del fascino regale, la Reginasi distingue da anni come una delle reali più eleganti del. Da quando ha sposato l’allora Principe Abdullah di– ora Re Abdullah II – nel 1993,diha affascinato ilcon il suo impeccabile stile regale. Elegante tanto nei tradizionali abiti giordani, quanto in abiti occidentali, la Regina è sempre perfetta in ogni occasione. “Ma alla fine, spero che sia il mio lavoro a definirmi, non il mio guardaroba”, ha affermato la Regina alcuni anni fa ad Harper’s Bazaar Arabia. Una Regina per casonon sarebbe mai dovuta diventare regina consorte.