‘Puliamo il mondo’ e ‘Appia day’ | domenica pulizia dell’area Ponte Leproso-Santa Clementina

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn ragione dell’adesione del Comune di Benevento all’eventoildi Legambiente e in occasione dell’Appia day- L’Appia, Regina Viarum, Patrimonio mondiale dell’Umanità,è in programma una manifestazione che alle ore 9,30 prevede ladidi(raduno dei partecipanti dalle ore 9,00 in piazza Flacco). Dalle 12 dibattito con l’assessore all’Ambiente del Comune di Benevento Alessandro Rosa, l’assessore alla Cultura del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini, il sindaco di Apice Angelo Pepe, l’amministratore di Asia Donato Madaro, il docente di Archeologia dei Paesaggi dell’Università di Salerno Alfonso Santoriello, il presidente Csv Irpinia Sannio Raffaele Amore, la direttrice di Legambiente Campania Francesca Ferro.