Pensano di non essere capaci Così Minzolini boccia la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il caso Open arms tiene ancora banco anche in televisione. Se ne parla durante la puntata di Tagadà del 20 settembre su La7. In studio c'era Augustoche ha puntato laaccusandola di spostare il discorso dal piano politico a quello giudiziario per manifesta intà. "E' un errore questo modo di riportare la questione politica nelle aule dei tribunali - ha dettoa Tiziana Panella - Il risultato politico è ridare ossigeno e argomenti a Salvini che era in una situazione abbastanza problematica. Ma è un meccanismo che avedi un po' dappertutto. Nella vicenda Sangiuliano, per la prima volta, i media hanno fatto il loro mestiere perché è nata in politica ed è andata avanti lì. Però c'è sempre l'esposto del Verde Bonelli che deve riportarla sul piano giudiziario.