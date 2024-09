Pellegatti | Derby con l’Inter deadline per Fonseca? Gira un nome

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024), giornalista molto vicino alle questioni del Milan, ha detto la sua sul futuro di Pauloal Milan.convicino. ESONERO IN VISTA – Carloa Radio 24 si esprime sul futuro in bilico di Paulocon ildelalle porte: «Ilcontrosenza ladi? Il Milan dice di no. Minimizza, dicendo che fino alla sosta non si cambia. In effetti si è parlato molto del passato di martedì, ma a me interessa il futuro. Quale sarà l’allenatore del Milan? Uno dei nomi cheè quello che Tudor. È unche. Arriva dal Milan? No, ma».