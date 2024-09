Pasquale Manna | sequestrato l’autosalone del rivenditore tiktoker VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Questi soggetti idolatrati dalla parte più retriva dei social fanno la loro fortuna con volgarità, azioni illegali o violando il codice della strada, fregandosene di qualsiasi regola”. Non va per il sottile, Francesco Emilio Borrelli. Il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra commenta la vicenda che ha per protagonista. I carabinieri di Qualiano, centro in provincia di Napoli, hanno apposto i sigilli aldeldiventato noto su TikTok per la maniera singolare di presentare le vetture in vendita. L’intera area di 3.700 metri, costituita da capannone per rimessaggio auto, uffici e locale lavaggio veicoli, è stata sequestrata preventivamente perché non aveva le autorizzazioni edilizie. Inoltre, era l’attività svolta danon aveva le autorizzazioni ambientali e la documentazione per la prevenzione incendi.