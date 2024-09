Neonati morti Pm Parma | premeditazione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 20 settembre 2024) 12.05 "Un fatto drammatico,che suscita sgomento,al di là della rilevanza penale" per i 2 bambini,la famiglia,il fidanzato e "per la ragazz,a che pare difficilmente decifrabile e che dovrà prendere coscienza" di quel che è successo. Così il procuratore diD'Avino dopo l'arresto ai domiciliari di Chiara Petrolini per duplice omicidio e occultamento di cadaveri,dei suoi 2. La 22enne,spiega la Procura,"da subito ha maturato il disegno di uccidere il neonato",cercava in rete come nascondere la gravidanza o cagionare l'aborto.