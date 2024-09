Mosca | Basta provocazioni e minaccia di usare il nucleare Tajani | No a Terza Guerra Mondiale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le recenti decisioni del Parlamento europeo sull’uso di armi a lungo raggio da parte dell’Ucraina, insieme al nuovo viaggio di Ursula Von der Leyen a Kiev per offrire ulteriori aiuti economici, hanno provocato una durissima presa di posizione di. Il portavoce del Cremlino ha avvisato la Nato su una possibile escalation del conflitto e sul fatto che la risposta russa potrebbe essere devastante. Daarriva un avvertimento che inquieta il mondo intero: “Disponiamo di armi tattiche nucleari disposte in Bielorussia. Se Kiev e l’Occidente continueranno con le, le conseguenze saranno disastrose“. Le parole del Cremlino fanno presagire scenari drammatici. E la, forse per la prima volta, prende veramente corpo.