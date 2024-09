Macerata l’incubo della famiglia sfollata dopo l’alluvione | Tutto da buttare peggio del sisma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Tolentino fa la conta dei danni,il violento nubifragio di mercoledì. Dallaevacuata in via Bezzecca al condominio di viale Vittorio Veneto senza corrente per oltre un giorno, dalla strada disastrata in contrada San Giovanni alle aziende allagate nella zona industriale di via Colombo, ieri la città ha cercato di affrontare le situazioni più critiche. Oggi le scuole riaprono, a eccezione dell’infanzia Rodari, dove le infiltrazioni dal tetto hanno causato il distacco di alcuni pannelli del controsoffitto. Ancora fuori casa laevacuata in via Bezzecca, in centro, formata da Michele Clemente e Mirella Santarelli con il figlio Alessandro. “Tre auto fuori uso – raccontano –, senza considerare lavatrice, frigorifero, scarpe, arredi, vestiti, da