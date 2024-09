LIVE Italia-Angola 3-2 Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | Cocco firma il vantaggio su rigore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4:50 Bello scambio Ipinazar-Gavioli, la pallina non entra. Poi ci riprova ancora Verona senza fortuna. 5:53 Tiro fortissimo di Nunes, cercano tutti lui i nostri avversari. Serve chiudergli la visuale. 6:18 L’fa possesso con Verona che però è poi costretto ad andare di girata sul dietroporta. 6:35 6 a 6 il conto dei falli. 6:36 Verona come sempre partecipa al discorso di Verona, dando consigli ai suoi. 6:36 Verona si scontra con Pinto. Il fallo è a nostro favore. Bravo l’azzurro. Time ouradesso. 7:20 L’resta sempre pericoloso. Serve una difesa attenta e un attacco spietato. 8:00 Compagno di girataaaaaaaaa! C’è il portiere avversario. 9:00 GOOOOOOL GOOOOL GIULIOGOOOOOOOOOOL! NON PERDONA IL NOSTRO BOMBER CHE INSACCA AD ALTEZZA CENTRALE SULLA SINISTRA DEL PORTIERE. NON LO PARI MAI QUESTO PENALTY!3-2.