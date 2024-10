L’Italia è fragile ma continua a sottovalutare i rischi alluvionali senza assicurarsi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non c’è ancora una conta dei danni precisa di quanto sta succedendo in Emilia-Romagna nelle ultime ore. Gli unici numeri che risuonano sono quelli delle risorse del Pnrr che maggioranza e opposizione si stanno rinfacciando di non aver speso o di aver speso male. Un triste scaricabarile funzionale solo (forse) alla campagna temporale, sulla testa di mille evacuati e due cittadini ancora dispersi sotto i 350 millimetri di pioggia caduti in appena 48 ore.