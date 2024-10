L'Intelligenza Artificiale può imparare pensando come gli esseri umani (Di venerdì 20 settembre 2024) AGI - Anche l'Intelligenza Artificiale, come gli esseri umani, è in grado di autocorreggersi e di giungere a nuove conclusioni attraverso l'"apprendimento tramite il pensiero". Lo rivela una ricerca guidata da Tania Lombrozo, docente di psicologia e co-direttrice dell'iniziativa Natural and Artificial Minds dell'Universita' di Princeton, riportata su sulla rivista Trends in Cognitive Sciences. "Ci sono alcune recenti dimostrazioni di ciò che sembra un apprendimento tramite il pensiero nell'IA, in particolare nei modelli linguistici di grandi dimensioni", ha detto Tania Lombrozo. "A volte ChatGPT si corregge da solo senza che gli venga detto esplicitamente; questo è simile a ciò che accade quando le persone sono impegnate ad apprendere pensando", ha continuato Lombrozo. Agi.it - L'Intelligenza Artificiale può imparare pensando come gli esseri umani Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 20 settembre 2024) AGI - Anche l'gli, è in grado di autocorreggersi e di giungere a nuove conclusioni attraverso l'"apprendimento tramite il pensiero". Lo rivela una ricerca guidata da Tania Lombrozo, docente di psicologia e co-direttrice dell'iniziativa Natural and Artificial Minds dell'Universita' di Princeton, riportata su sulla rivista Trends in Cognitive Sciences. "Ci sono alcune recenti dimostrazioni di ciò che sembra un apprendimento tramite il pensiero nell'IA, in particolare nei modelli linguistici di grandi dimensioni", ha detto Tania Lombrozo. "A volte ChatGPT si corregge da solo senza che gli venga detto esplicitamente; questo è simile a ciò che accade quando le persone sono impegnate ad apprendere", ha continuato Lombrozo.

