La sfida al Cosenza Il club a cui sfuggì Berardi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Se-Sassuolo non è unainedita nel panorama del calcio italiano, lo è solo grazie alla Coppa Italia che, il 13 agosto di un anno fa, mise di fronte le due squadre al San Vito-Marulla al primo turno della competizione. Si tratta dell’unico precedente, un 5-2 per i neroverdi ai supplementari dopo il 2-2 al novantesimo: vantaggio dei calabresi con Tutino, pari e sorpasso firmato Bajrami e Pinamonti, 2-2 di Mazzocchi e, tra i minuti 105 e 118, il gol di Ceide e la doppietta di Mulattieri per la qualificazione del Sassuolo. Accadeva appena tredici mesi fa, ma per entrambe le squadre da allora è cambiato molto a livello di organico.