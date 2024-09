La classifica piange ora serve una svolta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Due pareggi e due sconfitte. Due punti in tasca. Cinque i gol fatti e sette quelli subiti. I numeri di questo primo mese di campionato non giocano a favore del Rimini. Che viaggia con pochissimi punti nella parte bassa della, ma anche con una valigia pesantissima di rimpianti. Perché i numeri dicono una cosa e le prestazioni un’altra. Ma alla fine sono i primi che contano. Anche se ora, all’inizio del cammino, è più facile sopportare quel peso. Che, però, alla lunga è facile divenga insopportabile se i biancorossi non sapranno correre ai ripari. Fatta eccezione della gara con l’Entella, nella quale i liguri a tratti hanno messo in mostra tutta la loro superiorità , per il resto il Rimini è sempre stato all’altezza. A Carpi, in casa con il Pescara, a Lucca. Capitan Colombi e compagni non sono mai dispiaciuti, anche se hanno raccolto pochissimo.