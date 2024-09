Kamala Harris e la gaffe da Oprah Winfrey | Ho un’arma e se un intruso entra in casa sparo Forse non dovevo dirlo… – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 20 settembre 2024)haine «se qualcuno dovessere nella sua abitazione», lei non esiterebbe a sparare. È stata la stessa vice presidente e candidata allaBianca a dichiararlo nel corso di un’intervista concessa a. Poco dopo, è seguita una risata esi è resa conto che«non avrebbe dovuto dirlo». Per quanto riguarda l’arma, già nel 2019aveva affermato di averne una, precisando che la possiede per motivi di sicurezza personale. All’evento di, Unite for America, era lunga la lista di star presenti. Tra i tanti, Ben Stiller, Jennifer Lopez, Meryl Streep e Julia Roberts. September 20, 2024 Leggi anche: Usa 2024, il sondaggio di Fox News: «in vantaggio di due punti su Donald Trump» Attentato a Trump, l’ex presidente contro Joe Biden e: «Colpa della loro retorica incendiaria».