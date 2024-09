Juventus-Napolie la decisione del Prefetto di Torino | parla…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) A Radio CRC, radio ufficiale del Napoli, è intervenuto Girolamo Lacquaniti, portavoce dei funzionari della Polizia di Stato. Di seguito le sue dichiarazioni. “Il divieto generalizzato penso che non sia mai una buona soluzione. Quando vi è la necessità di imporre un divieto, che deve essere legato ad elementi specifici, ci troviamo di fronte ad una situazione che deve essere affrontata trovando una soluzione diversa e strutturale. Quello di soggetti legati all’ambito degli stadi che privano tante persone di un buono spettacolo, è un problema che tristemente sta ritornando. Un divieto dovrebbe sempre far accendere l’attenzione e dirci che c’è qualcosa che non va. Vivo e lavoro in una città in cui la squadra mobile della Polizia di Stato ha condotto un’attività di indagine che ha portato a diversi arresti per l’attività di spaccio all’interno della curva”.