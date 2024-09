Il piano di Super Mario serve solo a prolungare indefinitamente l’agonia dell’Europa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il rapporto Draghi sulla competitività sta facendo discutere com’è forse normale che sia, considerato il prestigio di cui gode il suo autore. E tuttavia, ci pare che la discussione sia eccessivamente incentrata sul contenuto del rapporto medesimo e non, invece, sul contesto all’interno del quale esso si inserisce. E quando scriviamo “contesto”, intendiamo il contesto storico ed economico, il contesto normativo e il contesto politico-psicologico-sociale. Partiamo dal contesto storico ed economico: Draghi non lancia le sue “nuove” proposte nel vuoto di un eterno presente; anche se la sensazione, leggendo i giornali, è proprio questa. Il suo testo arriva a distanza di trentadue anni dalla nascita della Ue, con la ratifica del trattato di Maastricht del 7 febbraio del 1992, senza contare il tempo trascorso in precedenza per giungere fino a lì muovendo dalla Cee istituita nel 1957.