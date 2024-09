Il Manchester United ha ricevuto il via libera per raggiungere l’obiettivo a lungo termine | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Ilha potuto godere di una fruttuosa sessione estiva di calciomercato, sia in termini di acquisti che di vendite di giocatori, mentre il regime di Ineos continua a mettere piede sotto il tavolo all'Old Trafford. Gli arrivi di Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Noussair Mazraoui e Manuel Ugarte hanno rappresentato una spesa di oltre 200 milioni di euro per una squadra che la scorsa stagione è arrancata fino all'ottavo posto in Premier League, mentre Erik ten Hag continua a mettere a punto la sua squadra. Era stato notato, tuttavia, che nonostante l'estate intensa di entrate e uscite, c'era ancora molto lavoro da fare, poiché i rapporti suggerivano che i Red Devils avrebbero potuto rafforzare le loro opzioni difensive nonostante i tre nuovi rinforzi arrivati ??di recente.