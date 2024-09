Il disegno di Chiara Petrolini | Voleva sopprimere il bambino Ecco perché la procura contesta la premeditazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)la vita che cresceva dentro di lei”. È il “di” per cui ladi Parmala, aggravante accolta dal giudice per le indagini preliminari. È l’elemento nuovo e agghiacciante che oggi, nel giorno degli arresti domiciliari per la ragazza accusata di aver seppellito i suoi figli appena nati, si aggiunge al caso dei due cadaveri trovati nel giardino di una casa di Traversetolo (Parma) una settimana l’uno dall’altro ad agosto. Una ricostruzione quella degli inquirenti, che hanno coordinato le indagini dei carabinieri, che aggrava ulteriormente la posizione della 22enne studentessa di Giurisprudenza, volontaria in parrocchia e baby sitter stimata da un’intera comunità che non si è mai accorta di nulla.