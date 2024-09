Futuro e libertà | sfila lo spirito del tempo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) I giovani di oggi non sono più “sudditi” della moda. Le ragazze per prime. È una rivoluzione che parte dal basso e che arriva anche alle signore che stanno riscoprendo una nuova semplicità che parte prima di tutto dalla noia per troppi anni di scintillii cafoni e di eccessi. I diktat sono tramontati e anche gli influencer, tranne i colossi come Brian Boy. Malara currunt a Milano Fashion Week per loro nelle salete, in pochi infatti se li filano più. Resistono però i fan dei cantanti come le mille ragazzine e ragazzini urlanti che stazionano per ore e ore davanti alla torre di Prada in attesa degli Enhypen, boy band sudcoreana, per il defilè tutti vestiti con mitico triangolino sul cappotto grigio come fosse Natale. Per il resto nessuno si turba più di nulla, la crisi delle vendite della moda ha spento molti entusiasmi e tante pazzie.