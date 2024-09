F1 Carlos Sainz | Qualche problema in frenata domani posso crescere in vista delle qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024)non è soddisfatto al 100% del suo venerdì del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il pilota spagnolo ha fatto registrare buone prestazioni e tempi ma, ascoltando le sue parole, c’è ancora molto da fare nella scuderia di Maranello. Lando Norris è stato il più veloce di giornata in 1:30.727 con 58 millesimi su Charles Leclerc e 629 proprio su. Quarto Yuki Tsunoda a 741 millesimi, quinto Oscar Piastri a 747, mentre è sesto Daniel Ricciardo a 751. Settima posizione per George Russell a 761 millesimi, ottava per Sergio Perez a 871, davanti ad Alexander Albon e Nico Hulkenberg. 11° Lewis Hamilton a circa un secondo (0.982), mentre è addirittura 15° Max Verstappen a 1.294.