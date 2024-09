Esposito primo timbro in questa Serie A | che gol in Cagliari-Empoli!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sebastianosegna per la prima volta inA. Il giocatore di proprietà dell’Inter timbra in. Match sullo 0-2. SUPER GOL – Pochi secondi faha trovato il suogol stagionale in campionato e lo ha fatto contro ilcon il suoall’Unipol Domus. Un gol meraviglioso del giocatore in prestito dall’Inter, che ruba palla ad Augello, poi va via in serpentina a Luperto e infine bravissimo e lucido a timbrare alle spalle di Scuffet.non segnava inA addirittura dal 2019, ossia quando segnò con la maglia dell’Inter contro il Genoa. In quel caso, Lukaku gli lasciò il rigore, su richiesta anche di tutto lo stadio. A distanza di cinque anni, arriva il suo secondo gol in carriera nel massimo campionato italiano.