David Beckham è un ottimo esempio quando si tratta di indossare un dolcevita sotto il vestito

A 49 anni,ha deciso di essere elegante in ogni occasione. L'ex calciatore e padre di quattro figli non ha mai saputoun abito così bene come negli ultimi anni. La prova è data dalla sua ultima apparizione in pubblico, lo scorso mercoledì, nella capitale della moda italiana. Seduto in prima fila alla nuova sfilata Boss primavera-estate 2025 che si è svolta durante la Fashion Week di Milano,si è fatto strada all'ingresso della sfilata, dove il maestoso arredamento riproduceva un giardino a grandezza naturale. "Out of Office", il titolo di questa collezione estiva, è un riferimento al periodo in cui si lascia l'ufficio in estate, senza mai abbandonare la tendenza dell'abbigliamento da ufficio.