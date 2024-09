Chi è Denise Capezza Moana Pozzi in ‘Diva Futura’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tra i film presentati in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, e tra quelli che hanno suscitato maggiore curiosità e acceso il dibattito, c’era anche, dedicato alla compianta pornostar. La regia è di Giulia Louise Steigerwalt, che, per il ruolo da protagonista, ha scelto. Originiè nata a Napoli nel 1989 e ha studiato danza classica e contemporanea, diplomandosi dopo quindici anni di studi accademici. La sua carriera di attrice è iniziata sul palco del Teatro Elicantropo sotto la guida del maestro Carlo Cerciello, per poi proseguire a Roma e successivamente all'estero. Debutto in Turchia Una prima occasione lavorativa è arrivata con una serie turca, intitolata ‘Ucurum’, doveha interpretato Felicia Matei, una giovane moldava vittima di un traffico illecito di esseri umani.