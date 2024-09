Buon compleanno Sophia Loren! La diva festeggia 90 anni di stile

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 20 settembre 2024)oggiun traguardo importante: i 90. Volto per eccellenza del Made in Italy, è stata la prima attrice, nel 1962 per La Ciociara, a vincere un Oscar con un’interpretazione in un film non in lingua inglese.ha contribuito a personificare i canoni della bellezza italiana: occhi da gatto, bocca piena e un corpo morbido e sensuale, ha vestito i pdella donna ideale degli50 e 60. Amatissima dagli stilisti, è stata musa di Giorgio Armani e Valentino, tra gli altri, e ancora oggi dai suoi look continuano a ispirare i designer per le loro creazioni. La, orgoglio del cinema italiano nel mondo, quest’estate è stata perfino al centro di un tormentone social.