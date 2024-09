Buchanan ancora a parte ma recupero vicino! Tempi anticipati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024)continua a lavorare aad Appiano Gentile, ma il suoè sempre piùdopo il grave infortunio subito in estate.nettamente! Inzaghi può sorridere– Buone notizie dall’infermeria nerazzurra riguardano Tajon, infortunatosi durante l’estate con la nazionale canadese prima di poter prendereall’Europeo. Dopo un lungo periodo di stop, l’esterno offensivo si sta finalmente avvicinando al rientro. Secondo quanto emerso dall’allenamento odierno,si è allenato nuovamente incon il gruppo, segno che il suoprocede bene e neiprevisti. L’ottimismo attorno aldisi inserisce in un contesto di crescita per la squadra, che sta ritrovando giocatori chiave proprio nel momento in cui le sfide più dure si avvicinano.