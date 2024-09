Auto straniere rubate e contraffatte sul mercato da ‘italianizzate’ | a processo per riciclaggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Como - L’, una Range Rover sport immatricolata in Svizzera, era stata rubata nel 2013 in un parcheggio di Malpensa, ai danni di una società informatica cinese con sede in Svizzera, di Mendrisio, il cui legale rappresentante ne aveva regolarmente denunciato il furto. Ma poi quel veicolo, e ilche ne è derivato, avevano fatto uno strano giro, approdando solo ora davanti ai giudici di Como. Accusato di, è Rosario Maria Caligiuri, 55 anni di Crotone, che aveva cercato di immatricolare e italianizzare il veicolo, del valore di circa 50mila euro. Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia Stradale di Como, alla Range Rover era stato contraffatto il telaio, il cui numero era stato sostituito con quello di un veicolo regolarmente circolante in Germania, e la carta di circolazione, abbinata alla targa tedesca, per presentarsa alla Motorizzazione di Como, nel 2014.