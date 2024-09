Argini rotti evacuazioni e dispersi Emilia-Romagna di nuovo alluvionata

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sedici mesi dopo, la storia si ripete. Le zone, i paesi, le località colpite in maniera drammatica dall’alluvione del maggio 2023 che aveva colpito l’, si sono ritrovati dia mollo. Il ciclone Boris è arrivato e ha fatto danni: in 24 ore sono caduti 250-270 millimetri di pioggia; quattro i bacini interessati, nei territori tra Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena. Oltre un migliaio le persone evacuate, cui 800 solo nel Ravennate. Il fiume Senio è esondato a Castel Bolognese (Ravenna), il Marzeno ha ricoperto di acqua e fango Faenza. L’argine del Lamone, che aveva ceduto già 16 mesi fa, è collassato per almeno un centinaio di metri a Traversara, frazione di Bagnacavallo. L’onda della piena ha invaso campi, strade, case, alcune delle quali, per la furia delle acque, sono crollate.