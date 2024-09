WWE | Si punterebbe a blindare altre superstars tra cui Rhea Ripley

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024) Recentemente in casa WWE si è assistito ad una pioggia di rinnovi contrattuali. I casi più recenti sono stati: Randy Orton che ha firmato un quinquennale con la compagnia e Cedric Alexander che ha rinnovato addirittura la scorsa primavera. Poi Asuka, attualmente fuori per infortunio e in ultimo Sheamus, qualche giorno fa, con tanto di annuncio al Pat McAfee Show. PWInsider Elite ha rivelato che la WWE avrebbe cambiato strategia per quanto riguarda la gestione dei contratti, non più lasciati arrivare vicino alla scadenza, ma ritoccati quando la superstar ha addirittura ancora anni da usufruire. Sempre secondo PWInsider, Nia Jax e Liv Morgan sarebbero le prossime sul taccuino dell’azienda per quanto riguarda le estensioni contrattuali, con probabile adeguamento anche dell’ingaggio.