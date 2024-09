Terza Categoria Nuovo girone e nuove sfide | il Polverigi è pronto a dare battaglia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si apronoopportunità per il club inserito a sorpresa nelC. Il mister biancazzurro Massimo Bartolini ci presenta ai nostri microfoni la squadra per la stagione 2024/2025, tra obiettivi e speranze per il futuro, 19 settembre 2024- Quando son stati svelati i gironi dellamarchigiana lo scorso 13 Settembre, un insolito nome presente nelC, solitamente riservato alle squadre della Vallesina, ha sorpreso praticamente tutti: il, società nata nel 2022 dalle ceneri della vecchiaana che nelle due stagioni precedenti aveva preso parte al gruppo D, l’altro raggruppamento della provincia di Ancona.