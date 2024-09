Sulla risoluzione per l’Ucraina arriva il via libera dell’Europarlamento Sì a nuove forniture di armi e semaforo verse a Kiev per colpire la Russia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 settembre 2024) Come da pronostico, èto il sìallasulche prevede, oltre adi, anche la richiesta ai Paesi Ue di concedere il viaper utilizzare i missili occidentali in territorio russo. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza, con 425 sì, 131 no e 63 astensioni, il testo già anticipato da La Notizia. Un documento che al paragrafo 8 della“invita gli Stati membri a revocare immediatamente le restrizioni all’uso dei sistemi d’arma occidentali forniti alcontro legittimi obiettivi militari sul territorio russo, in quanto ciò ostacola la capacità deldi esercitare pienamente il suo diritto all’autodifesa ai sensi del diritto pubblico internazionale e lasciaesposta ad attacchi contro la sua popolazione e le sue infrastrutture”.