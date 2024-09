Si torna a vivere l’incubo Fiumi la situazione precipita | interi quartieri evacuati | Soccorso aereo per gli isolati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alla mezzanotte di ieri c’erano 80 centimetri d’acqua. Poi, alle 3, un metro e trenta. Alle 11.30 2 metri e 60. Alle 13.30 4 metri e 60. Un’ora dopo un metro in più: è la piena del Senio che raggiunge la soglia rossa, come riporta il monitoraggio sul sito di Arpae. E continua ad alzarsi, fino in serata: quasi 7 metri alle 22, 6 metri e 96 per la precisione. "Il Senio ha esondato all’altezza della diga di Steccaia" scrive dice il sindaco di Castel Bolognese alle 23. Èche, ci siamo ripiombati dentro in poche ore quando nessuno se lo aspettava. E già in serata serve ilper salvare alcuni cittadini in difficoltà, fa sapere il prefetto. Laè parsa essere sotto controllo fino al pomeriggio, mentre si costruivano in via Cimatti a Faenza, nella zona alluvionata due volte nel 2023, un muretto sotto al ponte della circonvallazione e un terrapieno.