Schillaci quando giocò al Montagna Quella notte magica di Tòtò a Baiso | Decise di regalarmi i suoi scarpini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Reggio Emilia, 19 settembre 2024 – Anche il nostro Appennino piange l’indimenticabile Salvatore «Totò», morto ieri a 59 anni dopo una malattia. Ha scritto la pagina più bella con le notti magiche dei mondiali di Italia ‘90. Ma fu anche protagonista di una serata unica a. Arturo Borghi, fu lei l’artefice di tutto. Che ricordi ha? «Non si possono descrivere. Era il 1° luglio 2002, ero dirigente delnel Torneo dellaed è tutto vero: contro il Roteglia schierammo». Come nacque l’idea? «In inverno mandai delle mail, e dopo una lunga trafila, grazie anche ad un amico procuratore siciliano, tutto si realizzò. Ho fatto leva sui sentimenti per convincerlo, su quanto sarebbe stato bello per il nostro Appennino avere uno come lui». Perché «uno come lui»? «Al di là della popolarità, era partito dal basso per arrivare a vette altissime.