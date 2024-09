Salute anticorpo contro la bronchiolite gratis in tutte le regioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il ministero dellaha già avviato i contatti con l’Aifa al fine di rendere disponibile inle, a carico del Servizio sanitario nazionale e dunque senza oneri per i cittadini, l’monoclonale Nirsevimabil virus respiratorio sinciziale nei bambini, che può evolvere in casi dianche gravi. La precisazione arriva dallo stesso ministero, dopo che una precedente circolare – datata 18 settembre – aveva allertato lein piano di rientro, prevalentemente al Sud, in merito all’opportunità di garantire autonomamente la somministrazione di questo farmaco, definito anche vaccino anti-, gratuitamente pur non essendo incluso nei Livelli essenziali di assistenza.