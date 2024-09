RuPaul fa dire a Nehellenia margherita pizza e scoppia a ridere la risposta di Gala Varo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 19 settembre 2024)durante la scorsa puntata di Global All Stars è stata vittima di un antipatico siparietto che ha visto protagoniste Kitty Scott-Claus e. Il tutto è nato quando, andato in werkroom per monitorare il lavoro delle queens, ha chiesto ase avesse uno slogan. Kitty Scott-Claus, prima che l’italiana potesse dirlo, ha risposto al posto suo dicendo “” scimmiottando il nostro accento. La cosa ha così fattoche ha voluto sentire quelle parole proprio pronunciate da una persona italiana. Così, rivolgendosi a, le ha chiesto: “Puoiper me?“. Lei lo ha ovviamente fatto eè di nuovoto a