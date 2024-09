Raf ricoverato in ospedale per un problema faringeo Come sta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024) Piccoli problemi di salute per Raf. Il popolare cantautore si è sottoposto ad un’operazione per unalla laringe e alla faringe,ha lui stesso specificato in un post pubblicato sui social dalla moglie Gabriella Labate. L’artista ha comunque rassicurato i fan sulle sue condizioni, spiegando che l’intervento era programmato da tempo. L’operazione e il ricovero di Raf Il cantautore Raf è statoinper unalla laringe e alla faringe,testimonia un video pubblicato tra le Instagram stories della moglie Gabriella Labate. Nel filmato, che è stato girato dalla showgirl proprio nella struttura ospedaliera, l’artista ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute: “Tutto apposto, solo un intervento che dovevo fare da tempo per migliorare anche la prestazione del canto” ha fatto sapere la popstar dopo l’operazione e sotto anestesia.