Processo Regeni Renzi in aula ribadisce | Informato il 31 gennaio Il giallo sulle date e la testimonianza dell’ambasciatore

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Vengoil 31dalla Farnesina e mi dissero che qualcosa era accaduto qualcosa di grave a un nostro ricercatore. Se mi fosse stato chiaro da subito avremmo potuto attuare qualcosa in più ma il comportamento della Farnesina è stato legittimo. Noi mettiamo in campo tutti i nostri strumenti perché c’era crescente preoccupazione da parte degli apparati che, come è fisiologico, erano già a conoscenza della vicenda. Se dal 26 al 31la Farnesina ha ritenuto di tenere bassa una vicenda così complessa avrà fatto una sua valutazione, conosceva i rapporti con Al Sisi. Poi il 31, quando lo sento, era molto pessimista”. È la dichiarazione, come testimone, del senatore di Italia Viva ed ex premier Matteonell’ambito delper la morte di Giulio. Le domande all’ex premier sono state formulate dal procuratore di Roma, Francesco Lo Voi.