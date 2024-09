Per il futuro l’Ue dovrebbe puntare a salvaguardare l’ambiente E invece ci affidiamo a Draghi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Michele Sanfilippo Il libero mercato per diverse decine di anni è stato la migliore ricetta per la crescita economica dei paesi che l’hanno praticato e, laddove in presenza di una democrazia matura e in grado di predisporre una tassazione progressiva, anche capace di redistribuire parte di questa ricchezza tra le fasce meno abbienti della società. Dopo la definitiva sconfitta del socialismo reale, che nessuno rimpiange, il libero mercato è stato incorporato all’interno del neoliberismo economico per essere spogliato di tutta la sua attenzione ai problemi sociali, attraverso un arretramento della politica dalla gestione dei servizi pubblici per lasciare spazio ai privati. Da molti anni, ma soprattutto dopo la crisi del 2007, questa dottrina sembra non essere più in grado di dare alla società attuale le risposte che servono. Ma questo è un problema puramente etico.