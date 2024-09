Notte di paura in Emilia Romagna | nubifragio ed esondazioni scuole chiuse a Bologna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’alle prese con l’emergenza maltempo, tra pioggia incessante e fiumi che salgono di livello. A, il torrente Savena è sorvegliato speciale e scatta l’evacuazione di alcune abitazioni. Il Comune, dopo la chiusura dimedie e superiori, ordina la chiusura anche di altri istituti. La situazione viene monitorata in ampie zone della regione, dove scatta l’allerta meteo rossa. (video) Il quadro è preoccupante in. “Abbiamo decine di persone evacuate”, dice Jader Dardi, sindaco di Modigliana, a Fuori dal coro. “Non ci sono persone disperse, siamo riusciti a contattare tutti. Abbiamo situazione gravi nelle strade con frane che hanno raggiunto luoghi non toccati nel 2023”, spiega il sindaco della cittadina che è messa in pericolo da 3 corsi d’acqua.