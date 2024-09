Nikoderiko annunciato per console e l’uscita è vicina!

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’erede di Crash Bandicoot sta arrivando, ci stiamo riferendo a, sviluppato da Knights Peak e pubblicato da VEA Games, in uscita su PC eil 15 Ottobre 2024 al costo di 29,99 euro.arriva anche su! Investite i panni di Niko e Luna, la cui missione è quella di sventare i piani del malvagio Gimbald, intenzionato a impadronirsi di una potente e magica reliquia. Per salvare l’isola dovrete affrontare numerosi pericoli nei sette mondi che compongono l’intera avventura. CO-OP: Goditi il gioco cooperativo locale su schermo condiviso, riunendo amici e familiari per un’esperienza di gioco condivisa.