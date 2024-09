Milano un operaio si infortuna sul cantiere della M4 I sindacati | Troppa fretta così si rischia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre - Unsi èto ieri nella stazione di Sant'Ambrogio mentre nei giorno scorsi era al lavoro per il completamentolinea metropolitana M4. Metropolitana M4 a, il sindaco Sala: “Linea completamente aperta entro settembre 2024 ”Sala: dimostreremo necessità di fondi per prolungamento M1 fino a Baggio La denuncia "Il clima di stress subito dagli operai per chiudere i lavori è emerso anche nell'assemblea organizzata subito dopo l'infortunio - si legge nella nota di Cgil e Fillea-. Già a luglio avevamo segnalato segnalato, ai committenti e alle imprese, i rischi legati ad un'eccessivadi chiudere la stazione di Sant’Ambrogio”. Lavori e tempistiche "La segnalazione è stata fatta ben prima che venisse annunciata pubblicamente la chiusura dei lavori”, scrive ancora la Cgil nel suo comunicato.