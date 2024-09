Luca Richeldi richiesta di patteggiamento per il primario accusato di abusi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 19 settembre 2024) AGI - La difesa didi pneumologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma - ha chiesto una 11 mesi e 10 giorni, pena sospesa, nell'indagine che vede il professore ed ex membro del Ctsdi violenza sessuale ai danni di una paziente. La, avanzata dagli avvocati Carlo Bonzano e Ilaria Barsanti, ha avuto l'ok della procura e il gup di Roma, che lo scorso luglio aveva respinto una prima proposta didi 10 mesi riconvertita in pena pecuniaria di 49mila euro, si è riservato di decidere alla prossima udienza del 25 settembre. Per la legale della paziente, l'avvocata Ilenia Guerrieri, laavanzata non sarebbe congrua cosi' come la concessione delle attenuanti generiche.Â