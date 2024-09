Le università del Marocco scelgono il Wi-Fi di Cambium Networks per una distribuzione su scala nazionale

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano, 19 Settembre 2024 –ha annunciato che la sua tecnologia wireless è stata selezionata per la realizzazione di una rete Wi-Fi a livelloper gli istituti di istruzione superiore in, un progetto chiamato “Connected Campus”. La rete fornisce accesso Wi-Fi 6 multi-gigabit a 12 importantipubbliche in oltre 200 campus. I campus saranno dotati di soluzioni Wi-Fi 6 di, progettate e distribuite da 3GCOM, un integratore di servizi e partner dell’operatore globale nominato per questo progetto. Il programma “Connected Campus” consente a più di 1,3 milioni di studenti marocchini, dirigenti scolastici e amministrativi di accedere alle risorse digitali del proprio campus da qualsiasi sede del Paese.