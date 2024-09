Le regine della cucina Tutta l’Italia nel piatto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Che amasse praticare lo scouting di talenti era noto. Ma stavolta, Giancarlo Morelli si è superato. E non stupisce che abbia voluto marcare i 30 anni di attività del suo bel locale invitando in un ammirevole progetto a quattro mani “Back to Back“ alcune delle più valenti e accreditate chef sparse per la penisola. Mente aperta e demiurgo dell’alta ristorazione, l’irrequieto alfiere del Pomiroeu di Seregno ha sempre evitato di vivere di rendita. Ed ecco la sua ultima performance: un palinsesto di otto serate con altrettante women in food, occasione ghiotta offerta alla Brianza Monzese per scrollarsi definitivamente di dosso il torpore comunicativo che fino a ieri l’aveva ridotta a provincia marginale del fine dining.