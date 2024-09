Incidente SS100 salgono a 3 i morti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoSi aggrava il bilancio dell’avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 settembre sulla Strada Statale 100, in località San Basilio a Mottola. Oltre alle due donne morte sul colpo, è deceduto anche uno dei due feriti trasportati in ospedale. Si tratta di un uomo. Restano gravi le condizioni dell’altra donna ferita e ricoverata in rianimazione al Santissima Annunziata di Taranto con un politrauma cranico. Le vittime, insieme alla quarta persona in condizioni critiche, erano tutte coreane. Erano arrivate in Italia con un volo atterrato a Fiumicino dove avevano poi noleggiato l’auto con la quale si è verificato l’. Illeso invece l’autista del tir. L'articoloa 3 iproviene da Tarantini Time Quotidiano.