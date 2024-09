Il ricordo di Dino Zoff | Semplice e perbene Pativa Agnelli in tribuna Gli parlai e si sbloccò

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Leo Turrini "Per farlo diventare un grande, mi bastò una conversazione a quattr’occhi. Me lo presi sotto braccio alla fine di una brutta partita. Gli dissi: smettila di pensare all’Avvocatoche ti guarda dalla".rimane ("orgogliosamente!") l’allenatore che ha lanciato Totò Schillaci sul palcoscenico della serie A. Stagione 1989-’90. L’ex portiere dell’Italia Mundial guidava la Juventus. Durante l’estate, Giampiero Boniperti aveva vestito di bianconero un attaccante prelevato dal Messina. "Lui non era giovanissimo, aveva già venticinque anni – ricorda–. Il nostro era un campionato di stelle, Maradona con il Napoli, Van Basten con il Milan, Matthaeus con l’Inter". E la Juve compra il siciliano Schillaci. "Appunto. Lo pagammo pochi miliardi di lire, cinque o sei. Totò aveva fatto molti gol giù al Sud, ma al massimo livello era una scommessa".