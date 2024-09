Il Parlamento Ue dice sì all' uso di armi occidentali sul territorio russo Il no dell' Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ileuropeo ha approvato la risoluzione sul sostegno all'Ucraina in cui si ribadisce, in uno dei suoi punti, la richiesta di rimuovere le restrizioni all'usoinviate dall'Ue, affinché possano essere utilizzate dagli ucraini anche per colpire obiettivi legittimi in. Il testo complessivo è passato con 425 voti favorevoli, 131 contrari e 63 astenuti. I partitini hanno votato a sfavore del paragrafo 8, quello in cui si fa riferimento proprio all'utilizzoin Russia, a eccezione del Pd, che si è spaccato (con le europarlamentari Picierno e Gualmini che hanno votato a favore).