Il cuore di Geolier per Alessandro e Vincenzo | un vinile e una dedica per ricordarli per sempre

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, il noto cantante rap napoletano, ha recentemente compiuto un bellissimo gesto in memoria dei due giovani ragazzi di Rotondi tragicamente deceduti in un incidente stradale a Montesarchio lo scorso luglio.Mazzariello eGallo, entrambi sedicenni, persero la vita in un tragico incidente avvenuto la notte tra l’11 e il 12 luglio in via Matilde Serao. I due ragazzi erano grandi fan die durante i loro funerali, gli amici, nel momento più doloroso della cerimonia, fecero volare palloncini bianchi verso il cielo, al ritmo toccante di “Per” del cantante napoletano. Oltre due mesi dopo la tragedia, alcuni amici dei familiari dei due ragazzi hanno chiesto adi fare un dono in memoria dei ragazzi e il cantante rap ha voluto rendere omaggio ai due amici scomparsi.