Ho pagato 315mila euro per una crociera da sogno ma sono stata cacciata via per una chat su WhatsApp Sono devastata | lo sfogo di Jenny Phenix

(Di giovedì 19 settembre 2024) Doveva essere viaggio da, di quelli che ti ripagano una vita fatta di lavoro e sacrifici. E di sacrifici ne ha fatti tanti, una madre divorziata di due figli della Florida, per imbarcarsi sulla nave residenziale Villa Vie Odyssey, pagando addirittura. Una cifra importante ma il viaggio, almeno sulla carta, doveva durate tre anni e andare in giro per l’pa, l’Asia e le Americhe. Ma ilsi è subito infranto con la dura realtà . La nave ha avuto una serie di problemi tecnici e tutto l’equipaggio, compresi gli ospiti,stati costretti a fermarsi a Belfast per tre mesi per alcune riparazioni necessarie ed urgenti. La nave, infatti, come riporta il The Telegraph “è rimasta ferma per quattro anni durante la pandemia. Le certificazioni erano scadute e invece di rinnovarle con nuove verifiche, la nave è partita lo stesso”.