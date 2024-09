Grande Fratello Jessica Morlacchi ci è o ci fa?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 19 settembre 2024) E’ stata certamente la protagonista della prima puntata dele, di fatto, continua ad esserlo in questi primi giorni di reclusione nella Casa. Ci riferiamo a, una simpaticona a caccia di un fidanzato che strappa risate un po’ a tutti. Sempre. Troppo. Già, perché il sospetto che dietro al personaggio possa esserci una forzatura noi non lo escluderemmo. L’ex cantante dei Gazosa è simpatica e di questo ne siamo certi. Ma quanto c’è di autentico in questo suo essere “personaggio da fumetto”, come l’ha definita a Pomeriggio Cinque Myrta Merlino? Alla prima puntata del reality ha divertito quando, in Confessionale e ignara (chissà!) di essere in diretta, parlava da sola tra il rimpianto di non aver indossato la panciera e la speranza di non dire parolacce al GF. Risate in studio e, probabilmente, anche a casa.